Mondial féminin 2023/Groupe G : Les sud-africaines ratent de justesse une victoire ce 28 juillet

Championne d’Afrique en titre, l’Afrique du Sud a raté l’occasion ce vendredi 28 juillet dans le Groupe G, de prendre une sérieuse option pour une qualification au second tour face à la sélection argentine lors d’un match au Forsyth Barr Stadium en Nouvelle-Zélande, qui s’est soldé par un nul de 2 à 2.

Après une défaite (1-2) contre la solide équipe de Suède durant son match d’entrée dans cette 9ème Coupe du monde, l’Afrique du Sud a surpris l’Argentine par l’intermédiaire de L. Motlhalo et de T. Kgatlana, respectivement aux 30è et 66è minutes du jeu, en inscrivant deux buts.

La maîtrise technique et le réalisme des joueuses d’Afrique australe fera long feu, malheureusement, comme face à la Suède, les Championnes d’Afrique en titre se feront rejoindre au score en l’espace de 5 minutes, entre les 74è et 79è minutes, quand les Argentines Sophia Braun et Romina Nunez ont réussi à arracher la parité parfaite. Un score qui a suscité une grande déception chez les supporters des Banyana Banyana d’Afrique australe.

Logées à la 3è place avec 1 point après deux sorties, les Sud-Africaines ont l’obligation de l’emporter sur les Italiennes (actuelles 2è du groupe) lors de leur 3è match du premier tour, si elles souhaitent atteindre les 8è de finale. Une tâche qui s’annonce ardue.

La prochaine sortie d’une sélection africaine dans ce tournoi opposera le Maroc à la Corée du Sud le dimanche 30 juillet à 4H30GMT.

Ce 27 juillet, le Nigeria a offert à l’Afrique sa première victoire dans cette Coupe du monde en dominant 3 à 2 l’Australie, co-organisatrice de la compétition, dans le groupe B, au Suncorp Stadium.

Le Nigeria, la Zambie, le Maroc et l’Afrique du Sud représentent l’Afrique dans ce premier Mondial Dames à 32 équipes.