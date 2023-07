RDC : Ouverture des 9ème Jeux de la Francophonie ce vendredi à Kinshasa

Les 9èmes Jeux de la Francophonie seront lancés ce vendredi 28 juillet dans l’après-midi, au stade des Martyrs à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

Les autorités congolaises assurent que tout est fin prêt pour démarrer les jeux, et invitent la population d’arborer le drapeau du pays lors de la cérémonie d’ouverture pendant laquelle l’entrée au stade de 80.000 places assises sera gratuite.

«Vendredi pour l’ouverture des jeux au stade des Martyrs, nous voulons que tout le monde arbore son drapeau pour célébrer notre pays avec tous les autres qui viendront chez nous», a invité le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, lors d’une conférence de presse de lancement de la 9ème édition des Jeux de la Francophonie, tenue mercredi 26 juillet.

Le ministre de la Communication et des Médias a rappelé que «les Jeux de la francophonie représentent un événement particulier, parce que depuis 1974, c’est à Kinshasa qu’Ali et Foreman se sont affrontés et c’est un événement qui a permis à la RDC d’écrire une partie de sa plus belle histoire. Dans les Jeux, il y a la culture et le sport, ce sont les deux éléments les plus fédérateurs dans tous les Etats».

Plus de 2300 athlètes ou artistes devraient prendre part aux jeux. Le Quebec a renoncé d’y participer, vraisemblablement pour des raisons de sécurité, même si Kinshasa a confié la question sécuritaire à la garde républicaine.