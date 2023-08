Le Directeur régional des opérations de la Banque mondiale pour les pays de la CEMAC en mission à Brazzaville

Le directeur des opérations de la Banque mondiale (BM) pour les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), Cheick Fantamady Kanté, effectue du 7 au 11 août, une visite de cinq jours à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, indique lundi un communiqué de l’institution financière.

Au cours de ce premier déplacement depuis sa nomination le 1er juin dernier, Fantamady Kanté évoquera avec les autorités congolaises la question du développement du partenariat stratégique entre la Banque mondiale et la République du Congo, dans le contexte du processus d’évolution amorcé au sein des institutions de Brettons Woods en réponse aux nouveaux défis mondiaux, explique le texte.

La même source indique que la visite sera l’occasion d’échanger sur les engagements régionaux de la BM impliquant la République du Congo et de procéder à la signature avec les autorités congolaises, des accords relatifs au projet régional d’amélioration des corridors de transport routier et fluvial en Afrique centrale ainsi que celui de restructuration du programme de réduction des émissions dans la Sangha et la Likouala.

Kanté participera, par ailleurs, à la cérémonie d’ouverture de l’atelier de validation du rapport sur le climat et le développement de la République du Congo et rencontrera des partenaires au développement, les représentants des organisations de la société civile, ainsi que le personnel de la Banque mondiale dans ce pays.

Le portefeuille de la Banque mondiale en République du Congo compte à ce jour 16 projets, dont deux projets régionaux pour un engagement total de 917,96 millions de dollars. Les domaines concernés sont aussi variés que le capital humain (31%), le développement durable (26%), la croissance équitable, finances et institutions (22%) ainsi que les infrastructures (21%), conclut le communiqué.

La CEMAC regroupe cinq pays à savoir : la République du Congo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon et la Guinée équatoriale.