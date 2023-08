Jeux de la Francophonie 2023: Pari réussi et défi relevé pour la RDC 

Les rideaux sont tombés ce dimanche 06 août sur les Jeux de la Francophonie 2023 en République démocratique du Congo (RDC) sur une note de satisfaction, malgré les doutes qui planaient sur l’organisation de cette édition.

La RDC a relevé le défi d’offrir à la communauté francophone les neuvièmes Jeux de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)! Les craintes liées à l’insécurité dans le pays et à l’impréparation du Comité d’organisation n’ont pas gâché la fête. Encore moins l’absence de la Secrétaire générale de l’organisation, Louise Mushikiwabo.

«Cette édition restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter l’appartenance du pays à la Francophonie», s’est félicité le Chef de l’Etat congolais, Félix Tshisekedi, lors de la cérémonie de clôture ce dimanche 06 aout à Kinshasa. Le pays a également reçu les acclamations de la Directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie, Zeina Mina, qui parle d’un «miracle congolais», puisque l’édition a enregistré «plusieurs records en athlétisme…». Le classement des médailles est dominé par le Maroc qui s’est adjugé 58 médailles dont 23 en or, 16 en argent et 19 en bronze durant ces Jeux. La Roumanie est deuxième avec 38 médailles, vient ensuite le Cameroun dont les athlètes ont récolté en tout 38 médailles également.