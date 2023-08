La 73ème session de l’OMS-Afrique se tiendra fin août au Botswana 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a confirmé la tenue de la 73ème session de son Comité régional pour l’Afrique à la fin de ce mois d’août à Gaborone, capitale du Botswana.

Quelques 500 délégations issues des 47 pays africains ont rendez-vous du 28 août au 1er septembre 2023 pour plancher à nouveau sur les défis sanitaires majeurs du continent.

Les maladies infectieuses, la couverture de santé universelle, ou encore le renforcement des systèmes de santé ainsi que la préparation et la réponse d’urgence sanitaire seront entre autres sujets à aborder lors de cette rencontre, confie Joséphine Namboze, représentante de l’OMS au Botswana.

Lors de la 72ème session tenue en août 2022 à Lomé, capitale du Togo, les pays africains ont tiré les leçons de la pandémie du coronavirus qui a mis à rude épreuve les systèmes de santé des pays africains. L’accent a alors été mis sur la nécessité de mettre en place de nouvelles approches visant à doter le continent de systèmes de santé proactifs et résilients, tout en misant sur l’autosuffisance. A Gaborone, «le Comité se réunira pour délibérer des stratégies, politiques et partenariats qui permettront de renforcer les performances de santé sur tout le continent», a expliqué Josephine Namboze via une conférence de presse.