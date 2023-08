L’UE octroie à la RDC, une aide de 350.000 euros pour la lutte contre l’épidémie de Monkeypox

Le bureau de l’Union Européenne (UE) en République démocratique du Congo (RDC) a annoncé, mardi dans un communiqué, l’octroi à Kinshasa, d’une enveloppe de 350.000 euros pour soutenir la lutte du pays contre l’épidémie de la variole de singe autrement appelé Monkeypox.

«L’union européenne engage une aide humanitaire supplémentaire de 350, 000 € pour soutenir la lutte contre l’épidémie de Mpox qui s’étend en République démocratique du Congo, dont les autorités sanitaires rapportent près de 9.000 cas et 500 décès en 2023», indique l’UE.

La province de Maniema située au Centre-est de la RDC, serait la plus affectée par cette épidémie qui continue de se propager dans le pays. A Kinshasa, la capitale, «deux malades ont été confirmés et soignés la semaine dernière», ajoute la même source.

L’UE entend «intensifier son soutien et à l’étendre à trois nouvelles zones de santé du Maniema, à travers le renforcement des capacités de riposte, notamment au moyen de la surveillance, de la sensibilisation des communautés, des diagnostics et du traitement». Le programme européen d’une durée de six mois, sera mis en œuvre par l’ONG Alima, une organisation humanitaire médicale présente en RDC.

D’après le chef de bureau du Service d’aide humanitaire et de protection civile de l’UE (ECHO), Johan Heffinck, cité dans le communiqué, les fonds d’urgence alloués par l’UE aideront le «partenaire Alima à répondre aux besoins urgents et critiques liés à la formation et au renforcement des capacités en matière de surveillance des maladies, de gestion des cas, et de prévention des infections grâce à l’engagement communautaire».