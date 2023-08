Football: André Onana regagne la sélection nationale du Cameroun

Pour son prochain match décisif de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, le Cameroun a décidé de faire appel à son portier international, André Onana, écarté de la sélection nationale il y a près d’un an.

Le gardien de but de Manchester United, André Onana, figure sur la liste des 23 joueurs convoqués par le sélectionneur camerounais, Rigobert B. Song.

«Il n’y a jamais eu de problème avec André Onana. J’ai toujours dit que tout dépendait de lui. Il savait ce qu’il avait à faire. S’il est dans la liste, ça veut dire qu’il a fait ce qu’il fallait faire. Aujourd’hui, nous sommes satisfaits de son retour», a commenté le sélectionneur camerounais.

L’actuel gardien de but du club anglais de Manchester United avait été écarté de la sélection nationale camerounaise après le premier match de l’équipe contre la Suisse, perdu par 1un but à zéro, lors de la Coupe du monde de football du Qatar 2022, pour des raisons disciplinaires. Il avait ensuite annoncé qu’il ne jouerait plus pour son pays.

Le Cameroun affronte le Burundi le 12 septembre 2023 et doit impérativement s’imposer pour décrocher son ticket qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations qui se jouera en Côte d’Ivoire en 2023.