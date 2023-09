Séisme de magnitude 5.0 signalé en Erythrée

Le Centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM) a signalé ce 14 septembre un séisme de magnitude 5.0 ressenti mercredi soir en République d’Érythrée, sans évoquer de victimes.

L’épicentre des secousses était situé à 59 km à l’est de la capitale Asmara, dans une zone qui abrite une population d’environ 563.000 personnes. «Le foyer se trouvait à une profondeur de 12 km», d’après le CSEM. L’Erythrée avait déjà été touchée par un tremblement de terre de magnitude 5.6 le 1er août 2023, dans une localité située à 43 km au sud de la capitale. Aucun dégât ni perte en vies humaines n’avaient été signalés. Les secousses de ce mercredi en Erythrée interviennent cinq jours après un terrible tremblement de terre qui a frappé le Maroc le 08 septembre 2023. Plus de 3.800 personnes ont été tuées dans ce drame. Les secours continuent de fouiller les décombres, même si les chances de retrouver des survivants deviennent de plus en plus faibles.