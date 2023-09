Le débat général de la 78ème AG de l’ONU, centré autour de la «solidarité mondiale» 

Le siège de l’ONU à New York abrite à partir de ce mardi 19 septembre jusqu’au 26 septembre, le débat général de la 78ème Assemblée générale des Nations Unies avec pour objectif de «reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale: accélérer l’action sur l’Agenda 2030 et ses Objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous».

L’AG onusienne de cette année 2023 se distingue par le retour définitif de cette rencontre en présentiel après le hiatus induit par la pandémie de la Covid-19 entre 2020 et 2022.

Le débat général 2023 sera dirigé par le diplomate Dennis Francis. Le Secrétariat général de l’ONU, Antonio Guterres souhaite faire de cette session une «Assemblée très productive, qui tienne compte du sujet à l’ordre du jour, avec comme mots d’ordre : paix, prospérité, progrès et durabilité».

Des thématiques transversales comme le changement climatique, l’allègement de la dette souveraine et les moyens d’aider les Etats pauvres à atteindre les Objectifs mondiaux d’ici 2030, sont les priorités de ce Sommet.

Le Mozambique, l’Angola, le Cap-Vert, São Tomé et Príncipe seront les premiers pays africains à prendre la parole, aux côtés du Brésil, des USA, ou encore l’Ukraine.

196 intervenants sont attendus au pupitre de l’ONU pour cette session 2023. Ils seront soit des Chefs d’État ou de Gouvernement, des ministres d’État ou encore des chefs de délégation.

Vingt-mille visiteurs provenant de divers horizons professionnels vont ainsi être présents au siège de l’ONU pour ce débat général 2023. Parmi eux, le Secrétariat général de l’ONU projette la présence de 3.300 journalistes et correspondants de presse internationaux.