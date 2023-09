Antonio Guterres invite le monde à sauver les ODD à l’occasion de la 78ème AG de l’ONU

En prélude à l’ouverture ce mardi, 19 septembre du débat général à la 78è AG de l’ONU, le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres a exhorté de nouveau, les dirigeants de la planète à sauver les Objectifs de développement durable (ODD) dont la mise en œuvre a débuté en septembre 2015.

«A mi-parcours de la mise en œuvre des ODD, seuls 15% de leurs objectifs sont sur la bonne voie et beaucoup enregistrent en fait des reculs. Alors que nous étions censés ne laisser personne en arrière, ce sont les ODD que nous risquons de laisser en arrière», s’est alarmé le patron de l’ONU qui s’exprimait à l’ouverture d’un Sommet spécial de 48h dédié aux ODD et qui s’achève ce 19 septembre à New York.

Sans verser dans le fatalisme, Guterres a convié les dirigeants de la planète à agir hic et nunc autour de l’avenir des ODD qui arrivent à échéance en 2030.

«Nous pouvons réussir, si nous agissons maintenant, si nous agissons ensemble, si nous tenons nos promesses aux milliards de personnes dont les espoirs, les rêves et l’avenir sont entre nos mains. C’est maintenant le moment» ou jamais, a insisté Antonio Guterres, ex-Premier ministre portugais.

Rectifier le tir dans la mise en œuvre des ODD est une nécessité urgente aux yeux du diplomate Guterres soulignant que «les ODD ne sont pas seulement une liste d’objectifs. Ils portent des espoirs, des rêves, des droits et des attentes de populations partout dans le monde. Et ils offrent la voie la plus sûre pour respecter nos obligations envers la Déclaration universelle des droits de l’Homme, qui entre aujourd’hui dans sa 75e année».

Cette réarticulation dans l’atteinte des ODD passe, de l’avis de plusieurs diplomates onusiens, à travers la mise en œuvre de la transition vers les énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles, l’accroissement des opportunités de la numérisation, l’éducation pour les enfants et les jeunes, l’offre d’un travail décent et la protection sociale au plus grand nombre de Terriens.