La CAF annonce un accord avec TECNO Mobile pour la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023

La Confédération Africaine de Football (CAF) et la société mondiale de technologie TECNO Mobile ont conclu un accord en vertu duquel cet opérateur du téléphone mobile devient l’un des sponsors officiels de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies prévue en Côte d’Ivoire 2023, a annoncé jeudi la CAF, dans un communiqué.

Ce partenariat qui marque «une nouvelle ère palpitante entre les deux organisations» a été conclu lors d’une cérémonie à Singapour ce jeudi en présence du Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba.

TECNO Mobile sera le partenaire exclusif de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d’Ivoire 2023, précise le communiqué.

«La CAF est ravie du nouvel accord de sponsoring entre la CAF et TECNO Mobile», a déclaré le Président de la CAF, Patrice Motsepe, ajoutant que «des discussions sont en cours avec plusieurs entreprises mondiales qui sont très désireuses de sponsoriser et de s’associer avec la CAF pour les compétitions de la CAF, notamment la Coupe d’Afrique des Nations (CAN)».

Motsepe a souligné le fait que «le partenariat entre la CAF et TECNO Mobile est important» dans la mesure où il «réunit les continents asiatique et africain qui représentent la population la plus importante et la plus jeune du monde. Cette relation permettra au football africain et à la CAF d’accéder à un marché nouveau et passionnant».

Pour sa part, le directeur général de TECNO Mobile, Jack Guo, enthousiasmé, a affirmé que «cette collaboration représente une étape importante pour TECNO qui s’associe à l’un des événements sportifs les plus prestigieux du continent» et qui a «toujours été profondément engagé en Afrique».

La CAF rappelle que la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies 2023 débutera le 13 janvier 2024 à Abidjan, la finale étant prévue pour le 11 février 2024.