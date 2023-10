Sénégal: L’Organisation de la coopération islamique  se réunit à Dakar ce 17 octobre

Le Chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, préside ce mardi 17 octobre, à Dakar, la 12è Session du Comité permanent pour l’information et les affaires culturelles de l’Organisation de la coopération islamique (COMIAC), sous le thème «Quel rôle pour la jeunesse musulmane dans la promotion des valeurs islamiques de paix, de solidarité et de tolérance?».

En prélude à cet événement, une réunion préparatoire des hauts fonctionnaires de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) s’est tenue, lundi 16 octobre à Dakar.

S’exprimant lors de cette réunion préparatoire, Tarig Ali Bakheet (représentant le Secrétaire général de l’OCI), a réaffirmé le rôle «primordial que doivent jouer l’information et la Culture dans la promotion des valeurs islamiques de paix et de solidarité, ainsi que la compréhension mutuelle entre les peuples et civilisations».

«L’information et la Culture telles que véhiculées par le Comité permanent de l’OCI pour l’information et les affaires culturelles (COMIAC) offrent un cadre idéal pour promouvoir les valeurs islamiques de paix, de solidarité et de compréhension mutuelle entre les peuples et civilisations», a soutenu Tarig Ali Bakheet.

Des rapports d’activités du Secrétariat général de l’OCI et du Secrétariat du COMIAC sur l’information, la Culture, le dialogue des civilisations, le tourisme et la jeunesse seront examinés lors de cet événement de deux jours.

Des recommandations et des résolutions seront adoptées lors de cette rencontre dans le but de renforcer la coopération et la solidarité entre les États membres de l’Organisation de la coopération islamique dans ces cinq domaines.

Le COMIAC est un organisme rattaché à l’OCI, chargé de superviser et d’évaluer les programmes et les projets liés à l’information, à la Culture, au dialogue des civilisations, au tourisme et à la jeunesse. Il se réunit tous les deux ans en présence des ministres concernés, dans les États membres de l’Organisation de la coopération islamique.