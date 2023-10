Bénin : La 27e édition du programme Telefood lancée à Savalou

La ville de Savalou, située au centre-ouest du Bénin, a abrité, lundi 16 octobre, les manifestations officielles entrant dans le cadre du lancement de la 27e édition du programme Telefood et de la célébration de la 43e Journée mondiale de l’alimentation.

TeleFood, programme qui relève de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), est une campagne annuelle dynamique axée sur toute une série de manifestations ayant pour but de sensibiliser davantage le public au problème de la faim dans les pays en développement et de recueillir des fonds en faveur de micro-projets visant à aider les populations affamées à s’en sortir par leurs propres moyens.

D’après le directeur de cabinet du ministère béninois de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Dossa Aguemon, s’’exprimant lors de la célébration à Savalou, les souscriptions faites en lien avec Telefood auraient permis de financer plusieurs micro crédits agricoles au profit des couches les plus vulnérables.

Le thème choisi pour l’édition 2023 de la Journée mondiale de l’alimentation est «L’eau c’est la vie, l’eau c’est la nourriture. Ne laissez personne de côté».

Dans une lettre adressée lundi au Directeur général de la FAO, le pape François souligne que «la Journée mondiale de l’alimentation est fêtée à un moment où beaucoup de nos frères et sœurs souffrent de la pauvreté et du découragement. En effet, les cris d’angoisse et de désespoir des pauvres devraient nous réveiller de la léthargie qui nous étreint et interpeller nos consciences».

Il a estimé que «la situation de famine et de malnutrition qui affecte gravement tant d’êtres humains est le résultat d’une accumulation inique d’injustices et d’inégalités qui laisse de nombreuses personnes dans ‘le caniveau de la vie’ et permet à quelques-uns de s’installer dans un état ostentatoire d’opulence. Cela s’applique non seulement à la nourriture, mais aussi à toutes les ressources de base (…) Il s’agit en effet d’une insulte qui devrait faire honte à l’ensemble de l’humanité et mobiliser la communauté internationale».