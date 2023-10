Le Cameroun tient sa première «Semaine du numérique»

La semaine du numérique baptisée «Digital Week Cameroon» a démarré ce lundi 16 octobre 2023 à Yaoundé, capitale du Cameroun sous le thème: «Vers un avenir numérique».

Cette première édition du «Digital Week Cameroon» est conjointement organisée par l’Agence de régulation des télécommunications (ART) et la Commonwealth Telecommunications Organisation (CTO). L’événement réunit, jusqu’au 20 octobre courant, les entrepreneurs, les chercheurs et hommes politiques des pays membres de la CTO pour partager leur savoir, leurs idées et expériences sur des sujets tels que l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la transformation numérique et l’internet des objets.

La première journée des travaux a été consacrée à la promotion du genre dans l’univers des TIC. «Au Cameroun, selon le Rapport sur l’égalité des sexes et les TIC de 2020, les femmes représentent seulement 31% des utilisateurs d’Internet, contre 69% pour les hommes. De plus, les femmes sont sous-représentées dans les emplois dans le secteur des TIC, et ne représentent que 20% des travailleurs dans ce domaine», a exposé la ministre camerounaise des Poste et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng.