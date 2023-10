Une épidémie de conjonctivite signalée au Cameroun

Une épidémie de conjonctivite a été officiellement déclarée au Cameroun ce lundi 30 octobre 2023, suite à plusieurs cas signalés dans des centres hospitaliers du pays.

De nombreux clusters sont signalés dans les établissements scolaires, d’après le ministère camerounais de la Santé, ce qui constitue un risque majeur de propagation de cette maladie hautement contagieuse.

Maladie infectieuse, la conjonctivite provoque une rougeur des yeux et peut être accompagnée des symptômes tels que les démangeaisons, les écoulements et les paupières collées. Dans sa forme plus grave, cette maladie bénigne peut toutefois provoquer de graves séquelles aux yeux.

Dans un communiqué publié lundi 30 octobre, le ministre de la Santé Manaouda Malachie a invité les populations à «se rendre dans les hôpitaux les plus proches en cas de symptômes» et au «respect des mesures de prévention contre les maladies transmises par les secrétions lacrymales ou respiratoires».

Se laver les mains fréquemment avec du savon, éviter de se frotter les yeux, éviter les contacts rapprochés avec les personnes infectées ou encore utiliser des mouchoirs jetables à usage unique, sont parmi les précautions dictées aux citoyens, par l’autorité sanitaire camerounaise.