Zambie : La Conférence sur la santé publique en Afrique aura lieu du 27 au 30 novembre à Lusaka

La 3ème édition de la Conférence internationale sur la santé publique en Afrique (CPHIA), «une opportunité pour la Zambie de se positionner comme un pays leader en matière de promotion de la santé publique», se tiendra du 27 au 30 novembre dans la capitale zambienne, Lusaka, a annoncé ce 31 octobre, la ministre zambienne de la Santé, Sylvia Masebo.

«L’organisation de ce conclave continental constitue une opportunité pour la Zambie de se positionner comme un pays leader en matière de promotion de la santé publique», a déclaré Mme Masebo lors d’une rencontre à Lusaka avec le directeur général des Centres africains pour la surveillance et la prévention des maladies (CDC Afrique), Jean Kaseya.

La conférence, qui devrait accueillir des Chefs d’État, de hauts responsables et près de 5.000 délégués nationaux et internationaux, s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’ouverture de la Zambie à l’organisation de grands évènements qui contribuent au rayonnement du pays au niveau international, a-t-elle indiqué.

Mme Masebo a également souligné qu’en plus de favoriser les échanges d’expériences et l’approfondissement des connaissances des professionnels de la santé, ce conclave aura pour effet de promouvoir le secteur touristique et de dynamiser de l’économie de la Zambie qui avait fait défaut sur sa dette en 2020, le premier en Afrique, après l’irruption de la pandémie du coronavirus.

Les pays créanciers de cet Etat d’Afrique australe, notamment la Chine, ont accepté en juin 2023 de restructurer 6,3 milliards de dollars de la dette zambienne.

La Conférence sur la santé publique en Afrique constitue une plate-forme annuelle pour les responsables et les professionnels du secteur pour réfléchir sur la situation de la santé publique dans le continent et de partager les meilleures pratiques afin d’améliorer la santé et le bien-être des populations.