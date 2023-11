Le Royaume d’Arabie Saoudite vient d’annoncer le report à une date ultérieure, du 5ème sommet arabo-africain qui était initialement prévu samedi prochain dans la capitale saoudienne, Ryad, sans donner de plus amples précisions sur les raisons de cet ajournement.

L’ambassade d’Arabie Saoudite à Addis-Abeba a adressé une lettre officielle estampillée «Très urgent» à la Commission de l’Union Africaine (UA), pour l’informer de la décision du report du 5ème sommet arabo-africain, sans dévoiler les raisons de ce report.

Mais des sources bien informées ont révélé que le Maroc et ses alliés au sein de la Ligue Arabe et de l’Union africaine se sont opposés à toute participation au sommet prévu à Ryad, du front Polisario, une organisation terroriste soutenue et financée par l’Algérie et l’Iran. Il s’agit notamment des dirigeants du Royaume d’Arabie saoudite, pays hôte, du président de la Commission de l’UA, Moussa Faki et des Iles Comores qui assurent la présidence tournante de l’Union Africaine.

Les mêmes sources précisent que compte tenu des ses solides liens fraternels avec le Maroc, l’Arabie saoudite rejette catégoriquement toute participation de cette entité fictive dépourvue de la moindre légitimité internationale à un sommet qui se tient sur son territoire, notant que la présence de cette «entité» au sommet de Ryad, contredit la morale et les valeurs humaines.

D’ailleurs le Royaume wahhabite a toujours soutenu l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire y compris ses provinces sahariennes du Sud.

De son côté, le ministère saoudien des Affaires Etrangères a annoncé dans un communiqué, qu’«après concertation avec le secrétariat général de la Ligue des Etats Arabes et la commission de l’Union Africaine et dans le souci d’éviter que les développements politiques en cours dans la région n’influent sur le partenariat arabo-africain axé sur le volet du développement économique, il a été décidé de reporter la tenue du 5ème sommet arabo-africain à une date qui sera fixée ultérieurement».

Ce report s’explique également par les tragiques événements en cours à Gaza qui ont conduit à réunir à Ryad, un sommet arabe extraordinaire et un sommet islamique qui seront consacrés à l’examen de la crise actuelle et à ses graves conséquences humanitaires et à la recherche de solutions à cette crise, ajoute le communiqué.