Aussi bien dans le corps médical que dans la sphère universitaire au Sénégal, on continue de louer la prouesse locale qui a consisté à effectuer des transplantations rénales ces 25 et 26 novembre 2023 avec du personnel sanitaire sénégalais.

Les premières transplantations de l’histoire médicale du Sénégal ont eu lieu avec succès ces 25 et 26 novembre à l’HMO (Hôpital militaire de Ouakam, Dakar). Il s’est agi de deux différentes opérations. «C’est l’aboutissement d’un processus comprenant mise à niveau du plateau technique de l’HMO et une formation en partenariat avec la coopération turque», a salué ce 29 novembre la DIRPA (Direction de l’information et des relations publiques des Armées sénégalaises). Cette opération a été conduite justement sous la direction du médecin colonel Youhanidou Wane Dia (Directrice de l’HMO). Cette dernière, au nom de ses collègues et du monde universitaire sénégalais, a livré ce 29 novembre des précisions techniques autour de cette prouesse sanitaire au Sénégal.

«Le Sénégal a réussi une prouesse médicale avec la première transplantation rénale réussie ! C’est le fruit d’un travail d’équipe qui a réuni des urologues, des néphrologues, des biologistes, des psychologues. Ce processus a nécessité beaucoup d’équipements, avec des tests de compatibilité surtout», a souligné Dr Wane Dia. «Le Sénégal peut se vanter désormais de détenir la meilleure plateforme en la matière dans la sous-région. Cette performance est une lueur d’espoir pour les patients qui souffrent et qui espèrent bénéficier de cette transplantation. Félicitations aux différentes équipes. Une grande étape dans la médecine sénégalaise. La dialyse est très prenante en temps et en moyens financiers», salue pour sa part la Présidence de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle regroupe plus de 80 mille étudiants provenant de différents horizons et offre des formations pointues en médecine.

Dans le lot des Etats de l’UEMOA, la Côte d’Ivoire et le Sénégal sont crédités de disposer des meilleurs plateaux techniques et du personnel hautement qualifié sur le plan sanitaire, selon divers experts.