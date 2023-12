Le ministre délégué marocain chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi a participé mercredi à Lisbonne, à la 19ème réunion des ministres de la Défense des pays membres de l’Initiative “5+5”, qui se tient cette année sous la présidence tournante du Portugal . Le bilan des activités de coopération réalisées en 2023 et le plan d’action de 2024 ont été au menu de cette rencontre.

Dans son allocution, Abdellatif Loudiyi a souligné que «la réunion constitue une occasion pour poursuivre le dialogue, la concertation et le partage d’expériences et d’expertise autour de nos centres d’intérêt communs en matière de sécurité et de défense, plus particulièrement dans les domaines liés à la surveillance maritime et la sécurité aérienne ainsi qu’à la contribution des forces armées à la gestion des situations d’urgences et des catastrophes majeures».

Le ministre marocain a par ailleurs, qualifié le plan d’action de 2024, «de riche et diversifié», précisant qu’il «couvre 74 activités traduisant la détermination et l’engagement des pays membres pour entretenir le dynamisme et la vitalité de notre initiative», assurant que le Maroc «apportera, à ce titre, tout le soutien nécessaire pour la réalisation des activités inscrites au titre de l’année 2024».

Sur un autre plan, il a relevé que le Royaume du Maroc soutient les projets de “Forum Cyber” et du “Centre Régional Virtuel de Contrôle du Trafic Maritime initiés par l’Italie, celui du Centre de coordination et de planification opératif initié par la France et du Centre de formation sur le déminage humanitaire initié par la Libye.

S’agissant des questions migratoires et de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, Abdellatif Loudiyi a réaffirmé que le Maroc reste «prêt à toute forme de coopération bilatérale et multilatérale visant la lutte contre ces fléaux», plaidant à ce titre, en faveur d’une «approche globale basée sur la responsabilité partagée qui traite de manière ferme et efficace ces risques”.

Loudiyi a salué au passage, les efforts entrepris par le Portugal pour la révision de la Déclaration d’intention des ministres de la Défense des pays membres de l’initiative “5+5 Défense”, signée à Paris le 21 décembre 2004, notant que la signature de cette déclaration permettra aux pays membres d’élever le niveau de coopération à la lumière des menaces et défis actuels que connaît la région.

Il a également formulés les vifs remerciements du Maroc «aux pays membres de l’Initiative qui ont exprimé leur solidarité avec le Royaume du Maroc suite au puissant séisme qui a frappé la région d’Al Haouz”.

L’Initiative “5+5 Défense ”, lancée en 2004 à Paris, réunit l’Espagne, le Portugal, la France, l’Italie, Malte, le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie la Tunisie et la Libye.