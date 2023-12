La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié ce 14 jeudi décembre, une série d’articles vantant les mérites de la sélection masculine du Maroc qui a réalisé l’exploit, il y a un an au Mondial 2022 du Qatar, en devenant la première nation africaine et arabe à se qualifier pour les demi-finales d’une Coupe du monde.

Le 14 décembre 2022, les Lions de l’Atlas ont été éliminés en demi-finales du Mondial par la France (0-2) les armes à la main, une épopée historique en phase finale du Mondial qui est désormais dans toutes les têtes en Afrique, dans le monde arabe et aussi à la FIFA.

«Les Marocains n’avaient pas à rougir de leur prestation, loin de là. Un immense merci au Maroc pour ce parcours fabuleux et historique. Vous avez fait vibrer tout un continent… et le monde entier», a souligné ce 14 décembre 2023 la FIFA.

«Croatie, Belgique, Canada, Espagne, Portugal… Tous auront plié voire sombré, face à des Lions de l’Atlas assoiffés de gloire et d’histoire à Qatar 2022», a rappelé la FIFA, en s’attardant sur la demi-finale «épique» du Maroc face à la sélection française, championne du monde en titre à l’époque.

Les clips vidéo et photos aussi bien des joueurs que de leurs supporters, ayant accompagné cet exploit sportif inédit des Lions de l’Atlas dans différents stades qataris, ont été évoqués dans les hommages rendus par la FIFA au Royaume chérifien ce 14 décembre.

Le Maroc classé 4ème au terme du Mondial 2022, va disputer la 34è édition de la CAN en Côte d’Ivoire à partir du 13 janvier 2024, avec des ambitions de rendre la plus belle copie possible de son exploit historique au Qatar.