A moins d’un mois du début de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football en Côte d’Ivoire, les 24 sélections en compétition se sont pliées à l’obligation de soumettre à la CAF «une liste provisoire de 55 joueurs» à la date limite du 14 décembre 2023, ont annoncé les instances de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le cap est désormais mis sur la date butoir du «3 janvier 2024 pour la soumission de la liste définitive des joueurs» qui vont disputer la 34è CAN. Pour le compte de la «CAN 2023 en Côte d’Ivoire», les organisateurs ont décidé d’innover en autorisant les sélectionneurs à convoquer 27 joueurs au lieu de 23 joueurs lors des éditions précédentes, toutefois, seuls 23 joueurs seront sélectionnables pour chaque match du tournoi. «L’inscription des quatre joueurs supplémentaires sur la liste définitive n’est qu’une option et non une obligation», a précisé la CAF.

Autre détail pratique de poids pour le compte de ce tournoi, «en cas de blessure contractée 24 heures avant le premier match de l’équipe, le joueur blessé pourra être remplacé, sur présentation du certificat médical, et après validation par la Commission médicale de la CAF», ajoute l’instance panafricaine.

La 34è CAN se déroulera sur 4 sites, du 13 janvier au 11 février 2024: Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro. C’est la 2ème CAN qu’accueille la Côte d’Ivoire, après l’édition de 1984.