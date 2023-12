A la faveur des réunions bilan autour de l’année civile 2023, la ministre togolaise de la Promotion des investissements, Manuella M. Santos, a réuni à Lomé la communauté des hommes d’affaires chinois et sud-coréens autour des perspectives d’approfondissement de leurs investissements au Togo.

Les deux parties, via un «Investors Breakfast», ont particulièrement insisté sur «la protection des industries de la Chine et de la Corée du Sud implantées au Togo, et l’amélioration des relations inter-entreprises, notamment avec les entreprises nationales». La ministre Manuella M. Santos a en outre sensibilisé ces chefs d’entreprises sur les réformes réalisées par l’Etat du Togo depuis 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de sa «Feuille de route gouvernementale 2020-2025». Et a rassuré de la prise en compte de leurs plaidoyers, en écoutant leurs préoccupations, et en y apportant des pistes de solutions.

Les principales sociétés de la Chine et de la Corée du Sud installées au Togo sont présentes dans la Zone Franche togolaise et dans des secteurs tels que l’importation d’automobiles et le BTP. Selon l’Etat togolais, «les investissements privés au Togo» ont progressé à une moyenne de 4,5% sur les cinq dernières années, avec une «contribution de 20% à la formation du PIB togolais en 2022».