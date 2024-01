A trois jours du début de la 34è édition de la CAN, la Confédération de Football africaine (CAF) a publié ce mardi 9 janvier une liste de dix crampons phares à suivre de très près durant la compétition qu’accueille la Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

La liste publiée par la CAF recense des joueurs africains évoluant hors de leur continent et qui font le bonheur de divers clubs en Europe et en Afrique. Ces joueurs qui ont une moyenne d’âge de 30 ans, contribuent depuis plusieurs années à faire rayonner le talent du football africain dans des championnats huppés en Occident et sur le continent berceau de l’Humanité.

La liste de la CAF cite des «Ballons d’or africains» comme Sadio Mané, Mohamed Salah, Victor Osimhen. Mais fait aussi un clin d’œil à des joueurs en devenir en Afrique à l’image du Namibien Peter Shalulile (Mamelodi Sundowns, 30 ans), Mohamed Amoura (Algérie, 23 ans, évoluant en Belgique).

Cette liste des «best players» est complétée par des stars confirmées comme Vincent Aboubakar (Cameroun, 31 ans), Sehrou Guirassy (Guinée, 27 ans), Sébastien Haller (Côte d’Ivoire, 29 ans), Azzedine Ounahi (Maroc, 23 ans) et Mohammed Kudus (Ghana, 23 ans).

Le Sénégal remet en jeu dans le cadre de la ‘CAN 2023’ son trophée acquis en 2022 au Cameroun. L’édition 34 de la CAN est la première qui se tient après l’exploit réalisé par une sélection africaine en atteignant les demi-finales d’un Mondial. Il s’agit du Maroc.