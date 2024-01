Un rapport du Bureau maritime international (BMI) publié ce jeudi 11 janvier 2024, décrit le golfe d’Aden et les larges des côtes de la Somalie comme des zones à risque pour la navigation maritime, en raison de l’activités de la piraterie.

Commentant ce rapport, le directeur du BMI, Michael Howlett a estimé que la piraterie maritime dans ces zones constitue «une source de préoccupation et le BMI demande une fois de plus à tous les capitaines et propriétaires de navires de continuer à suivre les recommandations et les procédures de signalement, conformément à la dernière version des meilleures pratiques de gestion».

Les inquiétudes du BMI sont davantage aggravées par le fait que «les pirates somaliens sont généralement bien armés, avec des armes automatiques et des RPG, et utilisent parfois des skiffs lancés depuis des navires mères, qui peuvent être des bateaux de pêche ou des boutres détournés», d’après le rapport présenté ce 11 janvier 2024.

Le dernier incident en date dans cette zone est celui du «Ruen», un navire battant pavillon maltais détourné au large des côtes somaliennes le 14 décembre 2023.