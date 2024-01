La 34è édition de la CAN observe ce 26 janvier 2024 sa deuxième journée de pause générale avant l’entame des 8è de finale ce 27 janvier. Des statistiques prometteuses ont marqué la première partie de la compétition.

Depuis le lancement de la formule de la CAN à 24 équipes en 2019 en Egypte, c’est la première fois que la phase 1 de la compétition enregistre «89 buts marqués en 36 matchs, soit une moyenne de près de 2,5 but/rencontre». Autre singularité de la phase de groupe de ce tournoi panafricain, toutes les 24 équipes qui étaient alignées sur la ligne de départ ont déjà participé à une édition de cette grand-messe.

L’Equato-guinéen Emilio Nsue a terminé le 1er tour de la compétition à la tête du classement des buteurs avec 5 buts. Ex-joueur de sélections espagnoles chez les jeunes, E. Nsue évolue actuellement en 3è Division en Espagne.

L’arbitrage durant la ‘CAN 2023’ est aussi crédité d’un bon comportement en général. Avec des erreurs d’arbitrage minimisées à travers l’utilisation de la VAR.

Exemple patent de la bonne santé de l’arbitrage africain, l’arbitre du match Guinée équatoriale vs Côte d’Ivoire (pays organisateur) a refusé deux buts aux Ivoiriens «à cause de positions d’hors-jeu détectées par la VAR». Des coups de sifflet que ni le public ivoirien ni les joueurs incriminés eux-mêmes n’ont jamais remis en cause.

Angola vs Namibie et Nigeria vs Cameroun ouvrent le bal des rencontres des 8è de finale ce 27 janvier 2024, respectivement à 17H et 20HTU.