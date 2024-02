Le Président ivoirien, Alassane Ouattara a reçu, mardi 13 février, l’équipe nationale, championne de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) de football, et ses encadreurs, à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée en la circonstance à Abidjan, indique-t-on sur le site du gouvernement.

Le chef de l’Etat a saisi l’occasion pour exprimer la reconnaissance de l’Etat aux Éléphants de Côte d’Ivoire, pour leur résilience et leur détermination, en présence du Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, des présidents d’Institutions, des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités.

«Vous méritez le soutien et la reconnaissance des Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, sans exception, étaient non seulement en soutien mais aussi en prière. Beaucoup d’obstacles jalonnaient le chemin, mais votre ardeur, votre résilience, votre détermination et le soutien des concitoyens ont permis d’amener la victoire à la maison. Vous avez procuré du bonheur à tous les Ivoiriens. Je suis fier de vous», a-t-il déclaré.

La CAN, organisée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, «a contribué à renforcer notre union» autour du pays, a poursuivi le président, saluant dans la foulée la mobilisation exceptionnelle des Ivoiriens, leur sens de la fraternité et de la solidarité ayant contribué à la réussite de la CAN de l’hospitalité ; et invitant les populations à continuer à consolider les valeurs de paix, d’union et de discipline qui ont prévalu lors de la compétition.

Les Éléphants, les encadreurs et les dirigeants de la Fédération ivoirienne de Football (FIF) ont été élevés dans l’Ordre national du mérite. Chaque joueur a reçu 50 millions de F.CFA en plus d’une villa d’une valeur de 50 millions F.CFA. Emerse Faé, l’entraîneur des Éléphants a, quant à lui, reçu 100 millions de F.CFA, pendant que l’encadrement technique et la Fédération ivoirienne de football, ont reçu respectivement 400 millions et 300 millions de F.CFA.