La Banque africaine de développement (BAD), en association avec le cabinet d’avocats Dentons Canada LLP Toronto, organise le mercredi 27 mars, en visioconférence, la première partie d’une série de webinaires sur les partenariats public-privé (PPP), a annoncé la BAD sur son site.

La BAD précise que cette série de webinaires, composée de quatre modules au cours de l’année 2024, est un événement d’apprentissage à distance/en ligne axé sur la structuration, la passation de marchés et le financement des transactions PPP pour la réalisation de projets d’infrastructure bancables en Afrique.

Le public cible comprend les membres du personnel de la Banque, les IFI régionales, les pays membres régionaux, les unités nationales de PPP, les autorités contractantes gouvernementales et les décideurs en matière de passation de marchés de PPP.

D’après les organisateurs, l’objectif de cette série de webinaires est de présenter les fondamentaux de l’économie et du droit des PPP, afin que les participants des secteurs public et privé, ainsi que le personnel de la Banque, puissent acquérir les compétences spécifiques nécessaires pour mieux comprendre les structures contractuelles et financières des PPP.

La Série 1, intitulée «Structurer une transaction de partenariat public-privé pour la rendre bancable», décrira l’examen des risques, les études de faisabilité et les analyses entreprises par les conseillers (juridiques, techniques, d’assurance, financiers, environnementaux, etc.) pour évaluer la viabilité d’un projet de PPP.

Grâce à ces analyses, les autorités adjudicatrices peuvent mieux déterminer les structures appropriées, la forme, la nature et le calendrier des paiements adéquats, ainsi que les outils d’atténuation des risques et les dispositifs de sécurité permettant d’améliorer la bancabilité d’un projet de PPP.