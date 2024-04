La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, le 1er avril, les noms des auteurs en lice pour son Prix littéraire 2024, parmi lesquels figurent des écrivains marocains.

«Les auteurs des nouvelles et des romans passionnants qui ont été sélectionnés sont originaires de la Croatie, de la République tchèque, de la Grèce, de la Hongrie, du Liban, du Maroc, de la Roumanie, de la Turquie et de l’Ukraine, qui font partie des pays et des régions dans lesquels intervient la Banque», indique le site «EU NEIGHBOURS South».

La même source souligne que «ces œuvres ont été choisies par trois juges indépendants à savoir : Maya Jaggi (présidente), écrivaine et critique littéraire maintes fois primée ; Maureen Freely, romancière et traductrice ; et Philippe Sands, auteur et professeur de droit international».

Il est rappelé que le Prix littéraire de la BERD fait partie de l’Initiative communautaire de la Banque, qui engage l’institution et son personnel dans des activités philanthropiques, sociales et culturelles dans les régions où la Banque investit.

Les trois finalistes seront dévoilés fin avril, et le lauréat, les auteurs classés deuxième et troisième ainsi que leurs traducteurs seront annoncés le 13 juin lors d’une cérémonie de remise des prix et d’une réception au siège de la BERD à Londres, précise également le site.