La dixième édition de l’ARFSD-10 (Forum régional africain sur le développement durable) est annoncée en format hybride du 23 au 25 avril 2024 à Addis-Abeba (Ethiopie) par la CEA (Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique) pour accélérer la mise en œuvre des ODD et de l’Agenda 2063 de l’UA (Union Africaine).

La dixième session du Forum régional africain sur le développement durable aura pour thème «Renforcer le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 et éradiquer la pauvreté en période de crises multiples: la mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes».

L’édition 2024 de ce Forum est organisée conjointement avec la Commission de l’Union africaine, la BAD (Banque africaine de développement) et le Système des Nations Unies. «En 2024, les États membres de la CEA et leurs partenaires sont à mi-chemin de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, mais les progrès sur la plupart des ODD (Objectifs de développement durable) sont en retard» sur le continent africain, alerte cette institution onusienne.

Un personnel de haut niveau issu du fonctionnariat international est attendu au ‘Forum régional africain sur le développement durable 2024’. Experts des ministères et agences responsables des Finances de 54 Etats africains, des Affaires sociales, de l’Environnement, des Statistiques, de l’Agriculture, de la Science, de la Technologie et de l’Innovation participeront ainsi à ce grand rendez-vous sur le développement.

«Les progrès sur la plupart des ODD avancent beaucoup trop lentement ou ont régressé en dessous du niveau de référence de 2015», s’inquiète en outre la CEA. Elle rappelle que la réalisation des ODD d’ici 2030 en Afrique «dépend de l’accélération de leur mise en œuvre grâce à des solutions et des actions ambitieuses et audacieuses».