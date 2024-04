Les grandes vagues de chaleur qui touchent plusieurs sous-régions du continent africain depuis plusieurs mois à cause des répercussions du changement climatique, devraient donner lieu à «des vagues de chaleur dans plusieurs pays de la Corne de l’Afrique» dans les prochaines semaines, a prévenu ce mardi 9 avril, le Centre de prévisions et d’applications climatiques (ICPAC) de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD).

«Des niveaux élevés de stress thermique sont attendus dans le sud de la Somalie et dans le sud-est du Kenya, dans la région éthiopienne d’Afar et dans le nord du Soudan du Sud», a détaillé l’ICPAC, soulignant que les températures devraient «s’élever à 32°C en moyenne».

Sécheresses, fortes pluies et températures supérieures à la normale sont les manifestations patentes ces dernières années, du changement climatique dans la Corne de l’Afrique.

Sur la base de ses prévisions, l’ICPAC indique que les vagues de chaleur prédites «surviendraient dans les prochains jours», en dépit du fait que la plupart des pays de la région «connaissent des précipitations plus fortes que la normale pendant cette saison des pluies mars-mai».

Dans la Corne de l’Afrique, le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, la Somalie, le Soudan du Sud et l’Ethiopie enregistrent actuellement des précipitations allant jusqu’à «200 mm/jour, entraînant des inondations», s’alarme l’ICPAC.

Selon un décompte de l’OCHA (Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires), «quelque 479 personnes ont été tuées et plus de 5,2 millions de personnes ont été déplacées par les inondations provoquées par les pluies d’El Niño, entre octobre et décembre 2023 au Kenya, en Somalie, en Ouganda, au Burundi et en Ethiopie».