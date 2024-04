«Aujourd’hui, en cette Journée mondiale de lutte contre le paludisme, nous renouvelons notre engagement à mettre fin à cette maladie pour tous, partout », a déclaré le Président des Etats-Unis Joe Biden dans un message spécial prononcé ce jeudi 25 avril 2024.

« Le paludisme est l’une des maladies les plus mortelles au monde. Avec un fort soutien bipartite au Congrès, nous avons mené la lutte pour éliminer cette maladie partout dans le monde, sauvé 12 millions de vies et empêché plus de deux milliards d’infections depuis l’an 2000», a précisé le locataire de la Maison Blanche.

«Malgré ces progrès, près de la moitié de la population reste vulnérable au paludisme, vivant dans une peur constante de perdre la vie à cause d’une piqûre de moustique (…) Cela constitue un rappel solennel du besoin urgent de continuer à prévenir et à traiter cette maladie au niveau mondial», a déploré le président démocrate Biden.

«À tous ceux vivant dans la peur du paludisme: les États-Unis vous voient. Nous nous tenons à vos côtés. Ensemble, nous pouvons éliminer cette maladie, et nous le ferons», a souligné sur un ton d’optimisme, le Chef de l’Etat américain.

«C’est exactement ce que fait mon administration. Nous avons étendu la portée de l’Initiative présidentielle contre le paludisme (U.S. President’s Malaria Initiative) et avons maintenant un partenariat avec 30 pays nous permettant de continuer d’apporter aux personnes dans le besoin des outils et des traitements essentiels pour sauver des vies», a-t-il poursuivi.

«Nous avons également accueilli la septième reconstitution des ressources du ‘Fonds mondial de lutte contre le Sida’, la tuberculose et le paludisme, permettant d’obtenir un niveau de financement historique de la part des donateurs internationaux. Les États-Unis ont aussi été le moteur du déploiement du tout premier vaccin contre le paludisme», a en outre vanté le président Biden.

«En association à d’autres outils de prévention, comme les moustiquaires et les médicaments préventifs, ces vaccins ont le potentiel de sauver la vie de millions d’enfants partout dans le monde», a-t-il précisé.

Plusieurs pays africains comme le Bénin continuent de se joindre à la mise en œuvre du nouveau vaccin (RTS,S) en cours d’implémentation dans le monde contre le paludisme.