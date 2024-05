Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a effectué ce le mardi 7 mai une «visite d’amitié et de travail» à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire, où il a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue ivoirien, Alassane Ouattara.

Au cours de cette entrevue, les deux Chefs d’Etat se sont engagés à consolider la coopération bilatérale, tout en oeuvrant à dynamiser davantage la vie des institutions régionales et à réactiver la Commission mixte.

Au terme de ce déplacement, le cinquième du genre à l’étranger depuis son élection, le Président Faye a estimé qu’au regard des liens qui unissent les deux pays et leurs peuples, «le niveau de leur coopération est encore en deçà de ce qu’il devrait être.

Le Sénégal et la Côte d’Ivoire doivent encore faire davantage, notamment dans les secteurs prioritaires que sont l’agriculture, l’élevage, la défense et la sécurité, l’éducation et l’énergie», a-t-il suggéré.

Le président sénégalais recommande pour ce faire «la mise en synergie des capacités de la Côte d’Ivoire et du Sénégal pour faire face efficacement à de nombreux défis, notamment ceux liés au contexte de crises mondiales que nous connaissons actuellement».

Les deux parties ont convenu dans ce sens «la réactivation de la grande Commission Mixte de coopération ivoiro-sénégalaise qui ne s’est plus réunie depuis 2014».

Sur le plan sous-régional, les deux Chefs d’Etat ont reconnu que «le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont un rôle important à jouer dans la consolidation des acquis en matière d’intégration de leur espace communautaire, malgré les turbulences que connaît la zone».

Diomaye Faye et Ouattara ont promis d’agir en vue «de consolider l’unité dans les grands ensembles régionaux et sous-régionaux qu’ils ont en partage, notamment l’UEMOA, la CEDEAO et l’Union Africaine».

Au sujet de la CEDEAO, le nouveau Chef d’Etat sénégalais a appelé «à la solidarité, à la mise en œuvre des réformes nécessaires et à la résorption des incompréhensions au sein de cette Organisation qui est, à son avis, un formidable outil d’intégration sous-régionale, et un précieux héritage des Pères-fondateurs qu’il faut impérativement préserver».

Alassane Ouattara a été invité à cette occasion, à effectuer une visite d’amitié et de travail au Sénégal à une date qui sera arrêtée par convenances diplomatiques.