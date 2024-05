Le consortium chinois de gestion du chemin de fer Ethiopie-Djibouti en service depuis janvier 2018, a livré le week-end écoulé, des chiffres prometteurs autour de l’exploitation de cette voie ferrée de communication entre ces deux Etats d’Afrique orientale.

«680.000 passagers transportés, 9,5 millions de tonnes de marchandises desservies, augmentation annuelle moyenne des revenus du transport de 39% au cours des six dernières années», sont les principales statistiques rendues publiques par le consortium chinois autour de cette ligne de chemin de fer.

Longue de 752 km, la ligne ferroviaire Ethiopie-Djibouti a vu circuler «2.500 trains de voyageurs depuis janvier 2018, et 7.700 trains de marchandises» et a généré un revenu global de «11,3 milliards de birrs éthiopiens (environ 197 millions de dollars américains) ajoute le consortium chinois de gestion du chemin de fer Ethiopie-Djibouti.

Cette voie de communication vitale pour l’économie de l’Ethiopie, second pays le plus peuplé d’Afrique après le Nigeria, et son exportation, s’est par ailleurs diversifiée depuis 2018, offrant désormais, des services de haute qualité tels que le transport sous «chaîne du froid, des trains de banlieue pour les villageois et des trains spéciaux pour le transport automobile», ajoute la même source.