La Russie enverra davantage de matériel militaire et des instructeurs supplémentaires au Burkina Faso dans le but d’aider ce pays d’Afrique de l’Ouest d’accroître les capacités opérationnelles de ses forces engagées dans la lutte contre le terrorisme, a annoncé le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov qui effectuait du 04 au 05 juin, une visite officielle à Ouagadougou, dans le cadre de sa mini-tournée africaine.

S’exprimant à la sortie d’un entretien avec le président burkinabè, Ibrahim Traoré, ce mercredi, Lavrov a déclaré avoir été informé des mesures prises par le gouvernement burkinabè «dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la restauration de l’autorité de l’Etat et de l’intégrité territoriale», au milieu d’autres sujets qui ont fait l’objet d’échanges entre les deux parties.

Dans ce contexte, le chef de la diplomatie russe a promis que son pays augmentera le nombre de ses instructeurs militaires déployés sur le territoire burkinabè en vue de former des «spécialistes» locaux.

«Nous allons continuer aussi notre coopération et notre soutien en matière militaire et technique, et la livraison des armes pour augmenter les capacités opérationnelles et de combat de l’armée» du Faso, assurant que «grâce à ce soutien, les foyers terroristes qui sont au Burkina Faso seront définitivement éliminés».

De façon globale, Sergueï Lavrov a réaffirmé le soutien de son pays aux différents projets relatifs aux accords signés entre les présidents russe et burkinabè à l’occasion du sommet de Saint-Pétersbourg tenu en juillet 2023, et qui touchent à plusieurs domaines.

Le Burkina qui est dirigé par une junte militaire depuis le coup d’État perpétré en 2022 est confronté aux groupes terroristes depuis de nombreuses années. Il compte déjà sur son sol, des troupes de la force paramilitaire russe Wagner déployées dans le pays.