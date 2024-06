Le ministère ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie a annoncé, mardi dans un communiqué, l’organisation de la cérémonie de lancement du 1er Salon international des Ressources extractives et énergétiques (SIREXE), le lundi 1er juillet prochain au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Cette cérémonie, placée sous le Haut Parrainage du Premier Ministre, Robert Beugré Mambé, permettra, selon le ministre des Mines, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, de livrer les détails relatives à la première édition du salon qui se tiendra du 27 novembre au 02 décembre 2024 à Abidjan sous le thème : « Développement durable des industries extractives et énergétiques : quelles politiques et stratégies ?»

L’institutionnalisation du SIREXE, adoptée en Conseil des ministres le 17 avril dernier, s’inscrit, indique-t-on, dans la vision du président Alassane Ouattara de faire du secteur des ressources minérales et de l’énergie, le moteur d’une croissance soutenue et durable de l’économie ivoirienne.

Le salon se veut biennal et vise à encourager les investissements privés nationaux et internationaux dans les secteurs des ressources extractives et énergétiques, tout en créant une plateforme d’échange et de collaboration incontournable pour les acteurs de ces industries, en Afrique et dans le monde.