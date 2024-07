Les 48 équipes engagées dans les éliminatoires de la CAN Maroc 2025 de football, sont à présent fixées sur le nom de leurs adversaires après le tirage au sort effectué le 4 juillet par la CAF à Johannesburg en Afrique du Sud.

De belles oppositions sous forme de répétition de matchs des qualificatifs du Mondial 2026 sont attendues à partir du mois de septembre 2024 sur le continent.

Un calendrier serré attend les équipes nationales engagées dans les éliminatoires de la 35è phase finale de la CAN. Selon des précisions de la CAF, ces qualificatifs se tiendront de «septembre 2024 à novembre 2024».

Douze groupes de 4 équipes, classés de A à L, rassemblent les équipes participantes à ces éliminatoires. Les équipes classées première et deuxième de chacune de ces poules, à l’exception du groupe B (qui intègre le Maroc, pays organisateur qualifié d’office), décrocheront leurs qualifications pour cette grand-messe du football continental.

Dans le Groupe G, la Côte d’Ivoire (tenante du titre), devra se défaire de la Zambie, de la Sierra Leone et du Tchad pour se qualifier. Le Groupe B n’offrira qu’un seul qualifié, et rassemblera le Maroc (pays organisateur), le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho.

La Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies prévue initialement en été 2025 a été décalée du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc, à cause d’une kyrielle d’impondérables sur le calendrier international de la FIFA en 2025.

Les Groupes des Eliminatoires CAN 2025

Groupe A : Tunisie | Madagascar | Comores | Gambie

Groupe B : Maroc (pays organisateur) | Gabon | Centrafrique | Lesotho

Groupe C : Égypte | Cap-Vert | Mauritanie | Botswana

Groupe D : Nigeria | Bénin | Libye | Rwanda

Groupe E : Algérie | Guinée équatoriale | Togo | Liberia

Groupe F : Ghana | Angola | Soudan | Niger

Groupe G : Côte d’Ivoire (tenante du titre) | Zambie | Sierra Leone | Tchad

Groupe H : République démocratique du Congo | Guinée | Tanzanie | Éthiopie

Groupe I : Mali | Mozambique | Guinée-Bissau | Eswatini

Groupe J : Cameroun| Namibie | Kenya |Zimbabwe

Groupe K : Afrique du Sud | Ouganda | Congo | Soudan du Sud

Groupe L : Sénégal| Burkina Faso | Malawi | Burundi