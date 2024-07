L’exécutif égyptien a livré ce lundi 8 juillet des chiffres parlants autour de l’attrait que son économie exerce sur les Investissements directs étrangers (IDE) depuis 2023, en dépit des grosses difficultés macroéconomiques et de l’inflation galopante auxquelles est confronté cet Etat du Machrek. Des chiffres qui font de la Nation égyptienne un des meilleurs élèves en matière d’attraction des IDE dans le monde arabe.

Selon des statistiques du «39e Rapport annuel sur le climat d’investissement dans les pays arabes», l’Égypte est en tête de liste des Etats qui ont le «plus bénéficié des opportunités d’emploi créées par les IDE en 2024, avec environ 58.000 opportunités d’emploi», a révélé lundi l’exécutif égyptien. Cette part représente «plus d’un quart des nouveaux emplois créés par les projets étrangers dans la région en 2023», note le 39e Rapport annuel sur le climat d’investissement dans les pays arabes.

Déjà en 2023, l’économie de l’Egypte avait tiré beaucoup d’avantages des IDE. La DAMAN (Société arabe de garantie des investissements et des crédits à l’exportation) a indiqué dans ce sens, que pour le compte de l’exercice 2023, l’Égypte a été en tête de liste des plus grands destinataires des projets d’investissements directs étrangers dans le monde arabe, «avec un coût d’investissement de plus de 40 milliards de dollars, concentré dans le secteur des énergies renouvelables», soit 22% du coût total des projets étrangers dans la région qui s’élève à 181 milliards de dollars.

L’Egypte est l’Etat le plus peuplé du monde arabe, avec une population qui a franchi le cap de 100 millions d’habitants en 2020.