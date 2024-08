La Marine béninoise a fait état ce mercredi à Cotonou, du déroulement en cours, depuis le 05 août, de la «3e édition de la Patrouille maritime conjointe de sécurité entre le Bénin, le Togo et le Nigeria».

Cette opération militaire est censée raffermir l’unité d’action entre les Marines de ces 3 Etats côtiers d’Afrique occidentale.

Lancée à la base navale de Cotonou, la capitale économique du Bénin, cette opération de plusieurs jours, offrira aux Marines concernées l’occasion de «relever les défis de la pêche illicite, des trafics de tous genres en mer, de la contrebande, de la piraterie maritime et de tous autres types d’activités qui menacent la sureté et la sécurité dans les eaux» régionales, a informé la Marine du Bénin.

Les forces navales des Etats de l’Afrique de l’ouest entretiennent des liens de collaboration un peu plus poussés ces dix dernières années, depuis la signature le 15 octobre 2016 à Lomé , la capitale du togolaise, de la «Charte panafricaine sur la sécurité et la sureté maritimes».

Ces activités de «patrouilles maritimes conjointes» interviennent au moment où l’UNODC (Office des Nations Unies contre la drogue et le crime) lance un nouveau cri d’alarme autour de la hausse de divers types de trafics maritimes en Afrique de l’ouest.

La Marine béninoise précise par ailleurs que ces manœuvres collégiales ont le mérite de «renforcer la capacité des Marines des pays impliqués à lutter efficacement contre la criminalité maritime et promouvoir l’échange d’informations et la coopération entre les Etats, afin de rendre l’environnement marin plus sécurisé».

A noter que l’économie maritime est au cœur de la plupart des plans nationaux de développement des Etats en Afrique occidentale.