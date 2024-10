CAN de Beach Soccer Hurghada 2024: Egypte et Maroc qualifiés au prochain tour, Ghana et Tanzanie éliminés

La ville de Hurghada (plus grande cité en bord de mer Rouge en Égypte) accueille depuis ce samedi 19 octobre 2024, la sixième édition de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations) de Beach Soccer de la CAF. Dans la poule A, le Maroc a conclu la troisième journée de cette CAN de Beach Soccer par une victoire contre le Ghana. Les Marocains se sont ainsi assurés 6 points, en se qualifiant pour les demi-finales avant la dernière journée de la phase de poule. Toujours dans ce groupe A, l’Égypte a battu la Tanzanie 9-3, se qualifiant également pour les demi-finales. Les équipes du Ghana et de la Tanzanie sont désormais éliminées; elles s’affronteront dans un dernier match de poule pour l’honneur. Dans le groupe B, le Sénégal, champion en titre, a engrangé sa première victoire en battant le Malawi 6-1. Les Lions doivent ensuite défier le Mozambique qui s’est imposé 4-1 (aux tirs au but) face à la Mauritanie. Au total, huit équipes sont engagées dans l’édition 2024 de ce tournoi continental. L’objectif cardinal de cette CAN 2024, c’est l’attribution de deux places africaines pour le premier Mondial de cette discipline qui sera disputée en Afrique en 2025, aux Seychelles.

La première Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA sur le continent berceau de l’Humanité verra donc prester trois équipes africaines pour une grande première. La finale et le match de classement de cette CAN de Beach Soccer, Hurghada 2024, sont programmés sur le 26 octobre prochain.