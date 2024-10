Des dégringolades et des remontées en flèche sont les faits marquants en Afrique du classement du mois d’octobre 2024 dévoilé par la FIFA ce jeudi 24 octobre.

Défaite par la Sierra Léone dans les matchs comptant pour la 4è journée des éliminatoires de la CAN 2025 de football, la Côte d’Ivoire, championne en titre d’Afrique, a perdu sept places dans ce ranking international et quitte le Top 5 africain. La Tunisie a elle aussi enregistré une grande perte de 11 points et apparaît dorénavant à la 7è place dans le classement FIFA en Afrique.

Les meilleurs rendements dans ce classement du mois d’octobre 2024 sur le continent africain sont à mettre à l’actif des Comores qui ont bondi de 10 places dans le classement mondial.

125e mondial en septembre 2024, la Sierra Leone est classée au 121è rang en octobre 2024. Pour sa part, le Sénégal réintègre le Top 20 mondial. Le Nigeria (4e, +3) et l’Algérie (5e, +4), améliorent également leur classement d’octobre 2024 en Afrique.

Le Top 5 africain est désormais occupé par le Maroc, leader incontesté, le Sénégal, l’Égypte, le Nigeria et l’Algérie en cinquième position. Ils sont talonnées dans le Top 10 d’Afrique, par la Côte d’Ivoire (40ème mondial, -7), la Tunisie (47e, -11), le Cameroun (49e, +4), le Mali (54e, –) et la RDC (57e, +1).