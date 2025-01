Le conseil des ministres de la Côte d’Ivoire a annoncé lors de sa réunion du mercredi 15 janvier, que la «production nationale de pétrole brut et de gaz naturel devrait augmenter et atteindre respectivement 75.000 à 85.000 barils par jour, et 80 à 85 millions de pieds cubes/jour» en 2025, précisant que cette hausse est tirée par le démarrage «avec succès de la production de la phase 2 du champ pétrolifère Baleine».

Le 28 décembre 2024, la société italienne ENI et sa partenaire ivoirienne PETROCI ont démarré la production de la phase 2 du gisement pétrolier «Baleine», dont la phase 1 de production a débuté en août 2023 avec 22.000 barils de pétrole brut/jour et 10 millions de pieds cubes de gaz naturel.

«La production de pétrole brut de cette phase 2 atteindra 50.000 à 60.000 barils par jour contre 35.000 barils prévus, soit une augmentation de 43% à 72%», a annoncé le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly, ajoutant qu’à la grande satisfaction de l’exécutif, la production du gaz naturel, «sera de 50 à 60 millions de pieds cubes par jour contre une prévision de 40 millions, soit une augmentation de 25% à 50%».

D’ici fin décembre 2025, la production escomptée de la troisième phase devrait porter la production totale du gisement Baleine à «150.000 barils de pétrole brut par jour et à 200 millions de pieds cubes de gaz naturel», d’après les estimation du gouvernement ivoirien.

«Ces avancées majeures illustrent l’engagement de la Côte d’Ivoire à positionner son secteur des ressources extractives et énergétiques comme un levier de croissance soutenue et durable», a souligné Amadou Coulibaly, précisant que le gisement Baleine a un potentiel de production totale estimé à 2,5 milliards de barils de pétrole et près de 3.300 milliards de pieds cubes de gaz associé.