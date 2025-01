La cérémonie du tirage au sort des groupes du ‘CHAN 2024’ s’est tenue ce mercredi 15 janvier au Kenyatta International Convention Centre (KICC) à Nairobi, en réunissant 19 équipes réparties dans quatre.

Double vainqueur du CHAN en 2018 et en 2021, le Maroc partagera la poule A avec l’un des co-hôtes de la compétition le Kenya (tête de série).

Les Lions de l’Atlas locaux croiseront les crampons avec la République Démocratique du Congo (RDC), autre double vainqueur du CHAN, l’Angola et la Zambie qui promeuvent un football chatoyant et qui disposent d’un réservoir de joueurs locaux de grande qualité.

L’autre poule d’attraction du premier tour du ‘CHAN 2024’ est la poule D dans laquelle, le Sénégal, champion en titre et tête de série, défiera le Congo-Brazzaville, le Soudan et le Nigeria en quête de revanches en phase finale de ce Championnat.

Le Groupe B offrira des duels entre la Tanzanie, également pays hôte, Madagascar, la Mauritanie, le Burkina Faso et la République Centrafricaine qui participe à sa première phase finale d’une grande compétition panafricaine.

La poule C qui demeure incomplète, attend encore les noms des deux équipes devant participer à ce tournoi continental. Cette poule regroupe l’Ouganda (autre pays organisateur et tête de série), le Niger, la Guinée.

Le Championnat d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2024, aura lieu en août 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. C’est la 2è fois que la compétition se joue en Afrique orientale, après celle de 2016 au Rwanda.

Le «CHAN 2024» constituera la huitième édition de la compétition africaine. Le Maroc et la RDC ont chacun remporté le trophée à deux reprises. Les autres vainqueurs de ce tournoi sont la Tunisie, la Libye et le Sénégal.