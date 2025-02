Le Ministère marocain du Transport et de la Logistique organise, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et en coopération avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la 4ᵉ édition de la Conférence Ministérielle Mondiale sur la Sécurité Routière, du 18 au 20 février 2025.

L’événement, qui se tiendra sous le thème « S’engager pour la vie », connaitra la participation de délégations officielles dirigées par plus de 100 ministres représentant divers pays du monde, en charge des secteurs du transport, de l’intérieur, des infrastructures, et de la santé, selon un communiqué publié mardi par le ministère.

Plus de 2 700 participants sont attendus, dont près de 600 experts de haut niveau, ainsi que des représentants des Agences relevant des Nations Unies et des organisations internationales impliquées dans la sécurité routière, telles que la Banque mondiale, le Forum International des Transports, la Fédération Internationale de la Route, Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), et d’autres institutions influentes.

La Conférence connaîtra également la participation d’acteurs économiques de différents pays, en plus de la coalition mondiale des composantes de la société civile engagées en faveur de la sécurité routière.

Les organisateurs ambitionnent d’aboutir à des résultats concrets pour renforcer la sécurité routière à l’échelle internationale, à travers l’échange d’expériences, le renforcement des engagements internationaux et l’exploitation des objectifs de développement durable comme levier d’amélioration.

L’événement se terminera par une « Déclaration de Marrakech » qui servira de base pour l’élaboration d’une résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies dédiée à la sécurité routière, constituant ainsi une feuille de route pour atteindre l’objectif fixé par la Décennie d’Action pour la Sécurité Routière visant à réduire de 50 % le nombre de décès dus aux accidents de la route d’ici 2030, précise le communiqué.

Il est noté que l’Organisation Internationale de la Jeunesse organisera des activités parallèles de sensibilisation et de prévention, auxquelles prendront part plus de 200 jeunes issus des quatre coins du monde.