La CAF a donné ce 12 février 2025 des précisions utiles en lien avec le tirage au sort de la toute première édition de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine de Futsal Maroc 2025.

Ce tirage se tiendra ce jeudi 13 février 2025 au siège de la Confédération Africaine de Football au Caire, en Égypte, sous le coup de 11h00 GMT.

Edition historique, la CAN féminine Futsal Maroc 2025 est prévue du 22 au 30 avril 2025 dans le Royaume chérifien. Le tournoi panafricain réunira les neuf meilleures sélections féminines de futsal du continent africain.

Ces neuf équipes seront réparties en trois poules (A, B et C) de trois équipes chacune. Le Maroc, en tant que pays organisateur, est automatiquement placé en position A1 dans le Groupe A.

Selon le règlement de ce tournoi, les leaders de chaque groupe ainsi que le meilleur deuxième accèderont aux demi-finales. Les deux autres deuxièmes disputeront un match de classement pour la cinquième place de la compétition.

La CAN Futsal 2025 servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde féminine de Futsal de la FIFA, prévue aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre 2025. Deux nations africaines composteront leur billet pour cette compétition mondiale (qui rassemblera 16 équipes) au terme de cette CAN 2025 au Maroc.