Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations CAN-U20 TotalEnergies, Égypte 2025, a eu lieu ce dimanche 13 avril au Caire, au siège de la Fédération Égyptienne de Football (EFA).

Prévue du 27 avril au 18 mai 2025 en Egypte, la compétition des U20 rassemblera treize équipes. Le Maroc évoluera pour le 1er tour dans le Groupe B aux côtés du Nigeria, la nation la plus titrée du tournoi avec sept sacres, de la Tunisie et du Kenya.

Champion d’Afrique en titre chez les U20, le Sénégal défendra son trophée dans le Groupe C, aux côtés de la République centrafricaine, de la République Démocratique du Congo (RDC) et du Ghana. Les Ghanéens seront revanchards, seize ans après leur dernier titre et demeurent toujours la seule nation africaine à avoir remporté la Coupe du Monde U20 de la FIFA.

Triple championne de la compétition, l’Égypte (pays hôte) joue dans le Groupe A aux côtés de la Zambie, de la Sierra Leone, l’Afrique du Sud et la Tanzanie.

L’édition 2025 de la CAN U20 en Egypte adoptera un format à trois groupes : le Groupe A à cinq équipes, les Poules B et C compteront quatre formations chacune. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les quarts de finale et les quatre demi-finalistes de cette CAN des jeunes disputeront leurs tickets pour le Mondial de la catégorie au Chili, cette année 2025.