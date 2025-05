Le Roi du Maroc, Mohammed VI, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, a donné, mercredi à Ameur, une des communes de la préfecture de Salé, le coup d’envoi des travaux de la première plateforme marocaine de réserves de première nécessité de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Ce projet pilote s’inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer la résilience du Royaume face aux catastrophes naturelles et technologiques. D’une superficie de 20 hectares et doté d’un budget de 287,5 millions de dirhams (environ 27,4 millions d’euros), le site qui sera opérationnel dans un délai de 12 mois, comprendra quatre entrepôts, deux abris pour matériel, un héliport, ainsi que des parkings.

Cette infrastructure est conçue pour permettre un déploiement rapide des secours, en cas de séisme, d’inondation, ou de risques industriels et radiologiques. Elle s’inscrit dans un programme national d’envergure, visant à créer 12 plateformes régionales pour un investissement total de 7 milliards de DH, dont 5 milliards seront dédiés à l’acquisition de matériel et de produits de première nécessité. Ce réseau couvrira les 12 régions du Royaume, avec des capacités de stockage ajustées selon la densité démographique et le niveau de risque d’une région à l’autre.

Les plateformes permettront notamment le stockage de 200.000 tentes, de lits de camp, de kits alimentaires, de boulangeries et cuisines mobiles, d’équipements de potabilisation de l’eau et de générateurs électriques mobiles. Elles incluront également des équipements de sauvetage spécialisés (inondations, séismes, glissements de terrain, etc.) ainsi que 12 hôpitaux de campagne de 50 lits et des modules médicaux d’urgence.

La gestion des stocks alimentaires et médicaux sera assurée par des équipes spécialisées, dans le respect des normes sanitaires strictes. Ces plateformes visent à tripler la capacité de réponse observée lors du séisme d’Al Haouz en 2023, tout en posant les bases d’un écosystème national de production de matériel de secours.

Pensées conformément aux meilleures pratiques et standards internationaux, ces infrastructures renforceront la sécurité civile au Maroc, amélioreront la réactivité des secours aux catastrophes naturelles et traduisent la volonté royale d’anticiper les crises avec efficacité et humanité.