Le Président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi a reçu ce lundi 12 mai au Caire, le Président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, dont le mandat tire à sa fin, en présence du ministre égyptien de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rania Al-Machat.

Les entretiens entre les deux dirigeants, indique le porte-parole de la Présidence égyptienne, ont porté sur les relations entre l’Égypte et la Banque, ainsi que sur les moyens de les renforcer, tout en mettant l’accent sur l’importance de poursuivre le développement de la coopération dans divers domaines, dont les énergies nouvelles et renouvelables, les infrastructures, la sécurité alimentaire et l’eau, le développement des capacités industrielles et l’accélération de la transition numérique.

Al-Sissi a exprimé la reconnaissance de l’Egypte vis-à-vis des efforts déployés par Adesina pour renforcer le rôle de la BAD et mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement dans les pays africains tout au long de son mandat de dix ans.

Le dirigeant égyptien a également souhaité plein succès au président sortant de la BAD, dans ses prochaines missions, et a réaffirmé l’engagement de l’Egypte à poursuivre son soutien à la Banque, en étroite collaboration avec son successeur.

De son côté, le Président de la Banque africaine a salué, selon le porte-parole, le soutien de l’Egypte et particulièrement son «rôle central» dans la promotion des efforts de la BAD en faveur du développement en Afrique au cours des dernières années.

Par ailleurs, les deux parties se sont prononcées sur la nécessité de maintenir le soutien de la BAD aux efforts de l’Égypte visant, entre autres, à promouvoir la croissance, le développement et la réforme économique.