A l’occasion du 69e anniversaire de la création des Forces armées royales (FAR), le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-major général des FAR a adressé un ordre du jour solennel à l’ensemble des officiers, officiers du rang et militaires du rang.

Dans cet ordre du jour, le Souverain a exprimé sa fierté pour l’ensemble des composantes de l’armée – terrestre, aérienne, navale et Gendarmerie royale – en soulignant leur rôle fondamental dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume, notamment dans les provinces sahariennes, saluant l’implication constante des FAR, de la Gendarmerie, de la Sûreté nationale et des Forces auxiliaires dans la surveillance des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi que leur attachement aux valeurs d’unité nationale.

Le Roi Mohammed VI a mis en avant les efforts humanitaires et sociaux des Forces Armées Royales, notamment dans la gestion des catastrophes naturelles, les secours et les interventions médicales, mettant l’accent sur leur efficacité, leur professionnalisme et leur bonne organisation.

Le Souverain marocain a aussi valorisé, à la même occasion, les acquis du service militaire, vu comme un projet structurant qui forme la jeunesse marocaine aux valeurs de discipline, d’endurance et d’engagement citoyen, tout en leur offrant des opportunités professionnelles.

Sur le plan international, le Roi du Maroc a salué la contribution des FAR aux opérations de maintien de la paix de l’ONU en République démocratique du Congo et en Centrafrique, grâce notamment au déploiement de cadres techniques et médicaux expérimentés, illustrant le rôle du Maroc en tant que partenaire fiable pour la paix mondiale.

Face aux mutations géopolitiques et aux menaces transfrontalières, le Roi a appelé à renforcer la vigilance, la formation scientifique et technique, et à améliorer les conditions de travail du personnel militaire. Il a insisté sur la nécessité d’un développement continu, en particulier à travers le chantier des industries militaires nationales, afin de garantir la souveraineté défensive du pays.

Enfin, le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-major général des FAR, a exhorté toutes les composantes des Forces Armées Royales à poursuivre leur engagement avec loyauté et fidélité aux valeurs fondatrices de la Nation.