La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a annoncé, mercredi 14 mai, avec regret, la perte la veille, d’un casque bleu marocain et de son interprète congolais dans un grave accident de la circulation.

Dans son communiqué, la Mission explique que l’accident s’est produit à environ 13 kilomètres au sud de Kitchanga, dans la province du Nord-Kivu (Est), alors qu’un convoi logistique de la MONUSCO se dirigeait de Munigi vers la base opérationnelle permanente (POB) de Kitchanga. Un véhicule de la Mission a quitté la route et s’est renversé après avoir glissé dans un ravin.

« Malheureusement, un Casque bleu du Bataillon marocain de déploiement rapide (MORRDB) et un Assistant linguistique congolais ont perdu la vie dans l’accident. Quatre autres Casques bleus marocains ont été blessés et évacués vers l’hôpital des Nations Unies à Goma pour recevoir les soins médicaux nécessaires », regrette la Mission.

La Cheffe par intérim de la MONUSCO, Vivian van de Perre, a présenté ses condoléances à la République démocratique du Congo (RDC) et au Royaume du Maroc, aux familles et aux collègues des défunts, et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Elle a rassuré que la Mission met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour soutenir les personnes affectées ainsi que leurs proches en cette période difficile, et qu’une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.