Le Chef d’Etat tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a décoré ce mercredi 14 mai à N’Djamena, le Président de la Banque Africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK), Benedict Oramah, en l’élevant au grade de Commandeur de l’Ordre National du Tchad.

La cérémonie de décoration a eu lieu au Palais Toumaï, en présence, entre autres, d’une forte délégation qui a accompagné le patron d’AFREXIMBANK.

A travers cette initiative, la présidence tchadienne a tenu à « saluer et consolider davantage le riche et fructueux partenariat entre le Tchad et l’institution financière qu’est AFREXIMBANK », indique un communiqué officiel.

AFREXIMBANK, dont le siège est basé au Caire, la capitale d’Egypte, avait frappé aux portes du Tchad en février 2023, en marge des travaux du 36e Sommet de l’Union Africaine à Addis Abeba (Ethiopie).

Une délégation de l’institution bancaire avait alors exprimé son désir de financer, dans ce pays d’Afrique centrale, des projets porteurs dans les domaines de l’Agriculture et de l’Elevage, une offre qui avait été bien accueillie par N’Djamena.

«C’est pour saluer ses actions présentes et l’encourager pour des actions futures au Tchad que le Chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a décidé d’élever ce mercredi 14 mai 2025, le Professeur Benedict Oramah, Président d’AFREXIMBANK au grade Commandeur de l’Ordre National du Tchad », souligne le communiqué.

Oramah qui a estimé que cette décoration est un honneur fait à sa personne et à son institution, a promis qu’Afreximbank accroîtra ses actions au Tchad.